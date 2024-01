POL-PDNW: Mit Cannabis im Blut durch die Nacht

BAD DÜRKHEIM (ots) - Am 17.01.2024 gegen 17:30 Uhr wurde ein 48-Jähriger bei einem Verkehrsunfall auf der L522 zwischen Herxheim am Berg und Freinsheim verletzt. Er befuhr mit seinem Citroen Berlingo die L522 von Herxheim am Berg in Richtung Freinsheim. Zwischen Herxheim am Berg und dem Bahnübergang, kam er auf der abschüssigen, winterglatten Fahrbahn, ins ...

