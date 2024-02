Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Tageswohnungseinbruch - Täter entkommen unerkannt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Mörse, Ostlandstraße

17.02.2024, 16.30 Uhr bis 19.35 Uhr

Unbekannte Täter brachen am Samstagnachmittag in ein Einfamilienhaus in der Ostlandstraße im Wolfsburger Stadtteil Mörse ein. Ob Diebesgut erlangt wurde ist derzeit unbekannt.

Die kurze Abwesenheit der Hauseigentümer aus der Ostlandtstraße in Mörse nutzten unbekannte Täter am Samstagnachmittag aus und brachen in ein Einfamilienhaus ein.

In dem Haus durchsuchten sie sämtliche Räume nach sich lohnenden Gegenständen.

Nach aktuellen Erkenntnissen haben die Einbrecher nichts entwendet.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des 2. Fachkommissariates in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell