POL-WOB: Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg OT Mörse, Am Hubertusstieg

15.02.24, 12:00 - 21:30 Uhr

Wolfsburg OT Mörse, Westerfeld

15.02.24, 18:30 - 19:25 Uhr

Am Donnerstagabend brachen unbekannte Täter in zwei Einfamilienhäuser im Wolfsburger Stadtteil Mörse ein.

In beiden Fällen näherten sich die Unbekannten dem Gebäude über die rückwärtige Seite. Sie öffneten gewaltsam die Terrassentür uns verschafften sich so Zutritt zum Inneren des Hauses. Daraufhin durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach sich lohnender Beute und flüchteten schlussendlich unerkannt. In einem Fall stahlen sie hochwertigen Schmuck. Was darüber hinaus entwendet wurde und ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Bestandteil laufender polizeilicher Ermittlungen.

Zeugen, die auffällige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben oder anderweitige Hinweise zu den Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361 46460 mit der Polizei in Wolfsburg in Verbindung zu setzen.

