Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbrüche in Gartenlauben - Täter richten hohen Schaden an

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Magdeburger Tor

13.02.2024, 19.30 Uhr - 14.02.2024, 05.50 Uhr

In der Nacht zum Mittwoch kam es in einem Kleingartenverein in der Straße Magdeburger Tor zu mehreren versuchten und vollendeten Einbrüchen in Gartenlauben. Die unbekannten Täter richteten dabei einen großen Schaden an.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen hatten sich die Täter gewaltsam Zugang zu den Lauben verschafft. Was genau entwendet wurde ist Bestandteil der aktuellen polizeilichen Ermittlungen. Die Täter richteten einen Gesamtschaden im unteren vierstelligen Bereich an.

Bereits in den vergangenen Tagen kam es in dem Kleingartenverein zu ähnlichen Taten.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Bereich gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Helmstedt unter 05351/5210 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell