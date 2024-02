Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Mehrere Sachbeschädigungen im Schöninger Stadtgebiet - Zeugen gesucht

Schöningen (ots)

Schöningen, Wilhelmstraße/ Clausfeldstraße/ Helmstedter Straße 10.02.2024, 22:00 Uhr bis 11.02.2024, 04:00 Uhr

Zu mehreren Sachbeschädigungen kam es in der Nacht zum Montag im Schöninger Stadtgebiet. Unbekannte Täter hatten entlang der Straßen Helmstedter Straße, Wilhelmstraße und Clausfeldstraße zahlreiche Farbschmierereien und Aufkleber an Hauswänden, einem Streugutbehältnis, einem Verteilerkasten, einem Postkasten sowie mehreren Ampel- und Laternenmasten hinterlassen. Des Weiteren lösten sie ein Verkehrsschild aus der Verankerung am Boden und legten dieses einige Meter weiter in einer Grundstückseinfahrt ab. Die Polizei hofft darauf, dass Fußgänger oder Anwohner die Täter bei der Tatausführung beobachtet haben oder anderweitige Hinweise zu den Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05352-9683-0 mit der Polizei in Schöningen in Verbindung zu setzen.

