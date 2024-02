Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Kindertagesstätte

Schöningen (ots)

Schöningen OT Offleben, Barneberger Straße 09.02.24, 15:45 Uhr - 12.02.24, 06:55 Uhr

Unbekannte Täter brachen am vergangenen Wochenende in eine Kindertagesstätte in Offleben ein. Sie entwendeten Bargeld.

Eine Mitarbeiterin des Kindergartens alarmierte am Montagmorgen die Polizei, nachdem sie den Einbruch entdeckt hatte. Die Unbekannten hatten sich offenbar über die rückwärtige Gebäudeseite gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft. Im Inneren begaben sie sich ins Büro und durchsuchten dieses nach sich lohnender Beute. Sie entwendeten Bargeld und entfernten sich daraufhin in unbekannte Richtung.

Zeugen, die am besagten Wochenende auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kindertagesstätte beobachtet haben oder anderweitige Hinweise geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05352-96830 mit der Polizei in Schöningen in Verbindung zu setzen.

