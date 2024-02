Polizei Wolfsburg

POL-WOB: PKW entwendet - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Am Stemmelteich

12.02.24, 20:00 Uhr - 13.02.24, 04:00 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum Dienstag einen gelben VW Multivan von einem Parkplatz in der Straße Am Stemmelteich.

Die 37-jährige Eigentümerin des Fahrzeugs informierte sofort die Polizei, als sie am Dienstagmorgen feststellte, dass sich ihr PKW nicht mehr auf ihrem Stellplatz befand. Sie hatte den Bus am Vorabend dort abgestellt.

Wer verdächtige Personen in dem Bereich beobachtet hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei in Wolfsburg unter der Rufnummer 05361-46460 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell