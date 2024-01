POL-UN: Werne - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Fußgänger

Kamen (ots) - Am Montag (22.01.2024) drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Bleiche in Kamen-Mitte ein. Zwischen 8.00 Uhr und 14.50 Uhr konnten sie sich gewaltsam Zutritt über ein Küchenfenster verschaffen. Nach Durchsuchung mehrerer Räume entwendeten die Täter unter anderem ein Notebook. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Kamen unter 02307 921 3220 oder 02303 921 0 oder an ...

