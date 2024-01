POL-UN: Kamen - Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Kamen (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich am Freitag (19.01.2024) gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Straße Am Südfriedhof. In der Zeit zwischen 11.45 Uhr und 18.50 Uhr hebelten sie eine Terrassentür und ein Fenster auf und durchsuchten nahezu alle Räume. Nach ersten Feststellungen entwendeten die Täter Bargeld. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 ...

