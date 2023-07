Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Sachbeschädigung an PKW in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten am Mittwoch, 19. Juli 2023, die Seitenscheibe eines Pkws, der in der Straße "Am Wasserturm" abgestellt war. Die Scheibe wurde in der Zeit von 10:00 bis 13:00 Uhr eingeschlagen, der Schaden wurde auf etwa 500 Euro geschätzt.

Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei Nordenham unter der Rufnummer 04731/9981-0 zu melden.

