POL-W: RS Auffahrunfall auf der Haddenbacher Straße in Remscheid - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots) - Am 21.01.2024, gegen 22:30 Uhr, kam es auf der Remscheider Straße zum Verkehrsunfall eines Pkw. Ein 32-jähriger Mann fuhr in einem 1er BMW die Remscheider Straße in Richtung Lüttringhausen, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Dort touchierte er sowohl einen geparkten VW Golf, als auch eine Hauswand. In der Folge drehte sich der BMW aufs Dach. Der Sachschaden ...

