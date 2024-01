Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Auto kommt von der Fahrbahn ab

Wuppertal (ots)

Am 21.01.2024, gegen 22:30 Uhr, kam es auf der Remscheider Straße zum Verkehrsunfall eines Pkw. Ein 32-jähriger Mann fuhr in einem 1er BMW die Remscheider Straße in Richtung Lüttringhausen, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Dort touchierte er sowohl einen geparkten VW Golf, als auch eine Hauswand. In der Folge drehte sich der BMW aufs Dach. Der Sachschaden liegt bei circa 30.000 Euro. Der Fahrer entfernte sich nach dem Unfall von seinem Fahrzeug, konnte jedoch durch Polizeibeamte leicht verletzt noch in der Remscheider Straße angetroffen werden. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. (jb)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell