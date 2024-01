Polizei Wuppertal

POL-W: W Schwerer Raubüberfall am Wichlinghauser Markt - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu Samstag (20.01.2024) hielt sich der 18-jährige Geschädigte gegen 03:00 Uhr am Wichlinghauser Markt auf, als er von zwei ihm unbekannten Männern angegriffen wurde. Die Männer schlugen ihm unvermittelt ins Gesicht und sprühten dem 18-Jährigen Pfefferspray in das Gesicht, während sie ein Elektroschockgerät in der Hand hielten und drohten, dies einzusetzen. Dann entwendeten die Angreifer das Mobiltelefon aus der Jackentasche ihres Opfers und entfernten sich in Richtung Westkotter Straße. Der Geschädigte erlitt bei dem Überfall Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Der erste Täter ist männlich, circa 170 cm bis 180 cm groß und trug zur Tatzeit eine schwarze Jacke und eine dunkle Hose. Der zweite Täter ist ebenfalls männlich und war zur Tatzeit mit einer schwarzen Kappe, einer schwarzen Jacke und einer hellen Hose bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter der 0202 284-0 bei der Polizei zu melden. (an)

