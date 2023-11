POL-VER: "Online sicher unterwegs" - Eine Informationsveranstaltung der Polizei

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN ++ Mehrere Schuppen in Kirchlinteln-Otersen aufgebrochen ++ Kirchlinteln. Im Ortsteil Otersen ereigneten sich zwischen Sonntagabend und Montagmorgen mehrere Einbruchstaten in Schuppen und andere Nebengebäude von Wohnhäusern. In der Ostlandstraße brachen bisher unbekannte Täter einen Schuppen auf und entwendeten Baumaschinen. In der Feldstraße öffneten ...

