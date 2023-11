Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Diebstahl aus Auto++Topf in Brand geraten++Brand im Motorraum++Tür mit Brandsatz beschädigt++Fahrradfahrerin verletzt++Unfall mit Radfahrerin++Verletzte bei Glätteunfall++Einbrüche in Lagerhallen+

Landkreis Verden und Osterholz (ots)

Landkreis Verden

+Diebstahl aus Auto+ Ottersberg. In der Nacht von Montag auf Dienstag, zwischen 17:30 Uhr und 07:30 Uhr, beschädigten unbekannte Täter die Scheiben eines Monteursfahrzeuges, welches in der Straße Schwarzer Weg geparkt war. Sie durchsuchten im Inneren die eingebauten Schränke und entwendeten Werkzeug. Im Anschluss entfernten sie sich unerkannt. Hinweise oder verdächtige Beobachtungen können der Polizei Ottersberg unter 04205/315810 mitgeteilt werden.

+Topf in Brand geraten+ Achim. Am Dienstagnachmittag geriet ersten Informationen zufolge in einem Einfamilienhaus ein Topf mit Öl in Brand. Verletzt wurde dabei niemand. Die Bewohner des Hauses befanden sich im Obergeschoss als sie den Rauchgeruch aus dem Erdgeschoss bemerkten und setzten den Notruf ab. Sie wurden mittels Drehleiter aus dem Gebäude geholt. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Ein Gebäudeschaden entstand nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

+Brand im Motorraum+ Blender. Am Dienstagabend, um 19 Uhr, geriet in der Heidstraße der Motorraum eines Volvo in Brand. Ersten Informationen zufolge startete der Halter den Pkw, als sich im Motorraum Flammen bildeten. Der Halter konnte den Brand vor Eintreffen der Feuerwehr eigenständig löschen. Die Brandursache ist derzeit ungeklärt, die Polizei hat dazu die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Achim unter 04202/9960 zu melden.

+Tür mit Brandsatz beschädigt+ Langwedel. Zwischen Montag 18 Uhr und Dienstag 11 Uhr warfen unbekannte Täter einen Brandsatz an eine Tür eines Hauses in der Großen Straße. Ein Gebäudeschaden entstand dabei nicht, nur die Tür wurde beschädigt. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen der Polizei Langwedel unter 04232/934910 mitzuteilen.

+Fahrradfahrerin verletzt+ Langwedel. Am Dienstagmorgen kam es auf der Großen Straßen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Renault und einer Fahrradfahrerin. Der 41-jährige Fahrer des Pkw wollte von einer Nebenstraße auf die Große Straße einfahren. Dabei übersah er die Jugendlichen auf ihrem Fahrrad und stieß mit ihr zusammen. Die Fahrradfahrerin verletzte sich leicht.

+Unfall mit Radfahrerin+ Verden. Dienstagvormittag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Straße Andreaswall bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Die 18-jährige Fahrradfahrerin fuhr auf dem Radweg und die 49-jähirge Fahrerin eines Seat wollte aus einer Einfahrt auf die Straße Andreaswall fahren. Die 49-jähirge stieß mit der Fahrradfahrerin zusammen, dabei verletzte sich die 18-Jährige leicht.

+Verletzte bei Glätteunfall+ Oyten. Am Dienstagabend, gegen 19 Uhr, kam es zu einem Glätteunfall bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Der 85-jährige Fahrer eines Daimlers und seine 91-jährige Beifahrerin waren auf der A1 in Richtung Hamburg unterwegs, als der 85-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er geriet ins schleudern und stieß gegen die Betonleitwand. Der Fahrer und seine Beifahrerin verletzten sich leicht. Der Daimler war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro beziffert.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Einbrüche in Lagerhallen+ Osterholz-Scharmbeck. In der Nacht von Montag auf Dienstag, in der Zeit von 16- 17:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu zwei Langerhallen, welche in den Straßen Stubbenkuhle und Unter den Linden liegen. Die Täter öffneten in beiden Fällen gewaltsam eine Tür und gelangten in die Hallen. Sie verließen die Hallen ohne Diebesgut und entfernten sich unerkannt. Zeugen, die etwas verdächtiges Beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Osterholz unter 04791/3070 zu melden.

