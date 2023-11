Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Mehrere Schuppen in Kirchlinteln-Otersen aufgebrochen ++

Kirchlinteln. Im Ortsteil Otersen ereigneten sich zwischen Sonntagabend und Montagmorgen mehrere Einbruchstaten in Schuppen und andere Nebengebäude von Wohnhäusern.

In der Ostlandstraße brachen bisher unbekannte Täter einen Schuppen auf und entwendeten Baumaschinen. In der Feldstraße öffneten Unbekannte gewaltsam die Tür zur einer Garage mit Werkstatt, wobei nach derzeitigem Stand nichts entwendet wurde.

Im Heerweg wurden zwei Einbrüche gemeldet. Dort brachen die unbekannten Täter das Vorhängeschloss einer Remise auf und betraten diese. Weiterhin wurde ein Schuppen aufgebrochen. Ob bei den Einbrüchen im Heerweg etwas gestohlen wurde, ist bisher nicht bekannt.

Ob die Einbruchstaten zusammenhängen, ist Gegenstand der Ermittlungen, die andauern. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

++ Bei Auffahrunfall leicht verletzt ++

Thedinghausen. Am Montagnachmittag ereignete sich auf der Kreuzung Verdener Weg/Achimer Landstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 52 Jahre alte Frau leicht verletzt wurde.

Ein 48 Jahre alter Fahrer eines Lkw mit Anhänger war auf dem Verdener Weg in Richtung der Kreuzung zur Achimer Landstraße unterwegs. Ersten Informationen zufolge geriet der Lkw auf der nassen Fahrbahn ins Rutschen und stieß mit dem Heck des Renaults der 52-Jährigen zusammen, welche vor ihm an der Kreuzung verkehrsbedingt wartete. Die 52-jährige Renault-Fahrerin wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der sich derzeit auf mehrere tausend Euro beziffern lässt.

++ Verkehrsunfall beim Einfahren ++

Verden. Am Montagnachmittag kam es auf dem Andreaswall zu einem Verkehrsunfall. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand. Als die 63 Jahre alte Fahrerin eines Mercedes aus einer Grundstücksausfahrt unweit der Georgstraße nach rechts auf den Andreaswall in Richtung Eitze einfuhr, bemerkte sie ersten Informationen die von links kommende 52-Jährige zu spät. Die 52-Jährige befuhr mit ihrem Renault den Andreaswall in Richtung Eitze. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Renault musste infolge des Verkehrsunfalls abgeschleppt werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Ladenkassen aufgebrochen ++

Ritterhude. Am Montag, gegen 19:40 Uhr, entwendeten bisher unbekannte Täter Geld aus der Kasse eines Supermarktes, welcher in der Herrhauserstraße liegt.

Zwei bisher unbekannte Täter hielten sich während des laufenden Betriebes im Supermarkt auf. In einem unbeobachteten Moment öffneten sie gewaltsam eine Ladenkasse und erbeuteten Bargeld. Als eine 39-jährige Mitarbeiterin den Diebstahl bemerkte und die Täter ansprach, flohen diese durch den Ausgang und dann weiter in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 zu melden.

++ Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen ++

Lilienthal. Am Montag, gegen 08:00 Uhr, ereignete sich auf der Einmündung K 11/K 9 ein Verkehrsunfall. Verletzt wurde niemand. Der 23 Jahre alte Fahrer eines Peugeot war auf der K 11 in Richtung K 9 unterwegs. Dass vor der Einmündung mehrere Fahrzeuge verkehrsbedingt halten, bemerkte der 23-Jährige ersten Informationen zu spät. Der Peugeot fuhr auf das Heck des Mercedes eines 49-Jährigen auf. Der Mercedes wiederum wurde durch den Zusammenstoß den Opel einer 37-Jährigen geschoben.

Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall nach derzeitigem Stand niemand. Der Sachschaden lässt sich insgesamt auf mehrere tausend Euro beziffern, wobei Peugeot und Mercedes nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden musste.

