Polizei Wuppertal

POL-W: W Versammlung in Wuppertal-Elberfeld am 20.01.2024

Wuppertal (ots)

Für den heutigen Samstag (20.01.2024) meldete eine Privatperson für ein Aktionsbündnis eine Versammlung in der Elberfelder Innenstadt an. An der Versammlung unter dem Titel "Gemeinsam und solidarisch! Gegen Ausgrenzung, Hass und Hetze!" nahmen in der Zeit von 13:00 Uhr bis 15:50 Uhr in der Spitze circa 10.000 Personen teil. Nach einer Auftaktkundgebung bewegte sich der Aufzug mit mehreren Tausend Menschen durch die Innenstadt. Gegen 15:45 Uhr erreichte der Aufzug den Bahnhofsvorplatz zur Abschlusskundgebung, an der sich noch circa 500 Menschen beteiligten. Der Aufzugsweg wurde friedlich und aus polizeilicher Sicht störungsfrei zurückgelegt. Beim Fahrzeugverkehr kam es zu temporären Behinderungen. (an)

