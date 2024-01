Polizei Wuppertal

POL-W: W Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und gefährliche Körperverletzung in Wuppertal-Elberfeld

Wuppertal (ots)

Gestern (17.01.2024) warfen mehrere Jugendliche gegen 12:25 Uhr Eisstücke von der Nordbahntrasse auf ein fahrendes Fahrzeug auf der Uellendahler Straße. Eine halbe Stunde später, gegen 12:55 Uhr, war eine 45-jährige Frau zu Fuß auf der Kieler Straße unterwegs, als ein Schnee-/Eisstück ihren Hinterkopf traf. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen. Zuvor ging die Frau an drei Jugendlichen vorbei, von denen einer ein Eisstück in seinen Händen hielt. Polizeibeamte trafen zwei 13-Jährige und einen 14-Jährigen an. Sie wurden zur Polizeiwache gebracht, wo sie zu den Vorgängen befragt wurden. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen. (an)

