Polizei Wuppertal

POL-W: W Raub auf Spielplatz an der Werther Brücke in Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am Freitagabend (12.01.2024) gegen 19:50 Uhr raubte ein unbekannter Täter einen 18-Jährigen in Oberbarmen aus. Der 18-Jährige befand sich mit seiner 16-jährigen Begleiterin auf einem Spielplatz an der Werther Brücke, als er von einem ihm unbekannten Mann zur Herausgabe seiner Wertgegenstände aufgefordert wurde. Zur Unterstützung seiner Forderung zeigte der Täter eine Schusswaffe. Bei einem anschließenden Gerangel erlitt der 18-Jährige Verletzungen. Seine Begleiterin blieb unverletzt. Mit den Wertgegenständen des Opfers floh der unbekannte Angreifer zu Fuß in Richtung der Barmer Innenstadt. Der Flüchtige ist circa 175 bis 180 cm groß und hat schwarze, lockige Haare. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Winterjacke, eine dunkelblaue Jeans und einen weißen Schal, den er über seine Nase gezogen hatte. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 284-0 zu melden. (an)

