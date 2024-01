POL-W: SG - Informationen zu geborgenem Leichnam - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots) - Seit gestern (10.01.2024) bis Freitag (12.01.2024) steht die Polizei Solingen in der Hasseldelle mit einer mobilen Wache, um für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort ansprechbar zu sein. In der Zeit von 10:00 bis 14:00 Uhr können an der Einmündung Hasselstraße zur Rolandstraße mit der Polizei direkt Kontakt aufgenommen und Gespräche geführt werden. Ziel ist es, das Sicherheitsgefühl zu stärken, ...

mehr