Polizei Wuppertal

POL-W: SG Pkw fährt gegen Hauswand - Blutprobe entnommen

Wuppertal (ots)

Am Mittwochabend (10.01.2024 gegen 19:10 Uhr) kam es auf der Kuller Straße in Höhe der Einmündung Schweizer Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine Streifenwagenbesatzung beabsichtigte auf der Kronprinzenstraße einen Mercedes CLK zu kontrollieren. Nachdem die Beamten dem 34-jährigen Fahrzeugführer ein Anhaltesignal gegeben hatten, beschleunigte er sein Fahrzeug und fuhr bei roter Ampel über die Kreuzung Schlagbaum auf die Kuller Straße. Im Bereich der Sudeten Straße überholte der Mercedes mehrere Fahrzeuge und fuhr hierzu auf die Gegenfahrspur. Um einen Zusammenstoß mit anderen Verkehrsteilnehmern zu verhindern, bremste der Streifenwagen bis zum Stillstand ab. Ein ebenfalls am Einsatz beteiligtes Zivilfahrzeug folgte dem Pkw weiterhin. In Höhe der Einmündung zur Schweizer Straße kam das flüchtige Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hauswand. Aufgrund des Verdachts des Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln, wurde dem 34-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Durch den Unfall auslaufende Betriebsstoffe entfernte die Feuerwehr. (ar)

