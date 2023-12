Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Hochwassereinsätze am 2. Weihnachtstag - 5. Lagemeldung!

Hund aus Überschwemmungsfläche gerettet.

Celle (ots)

Weiterhin ist die Feuerwehr Celle an mehreren Einsatzstellen gefordert. Ein Schwerpunkt liegt wie bisher in der Jägerstraße. Hier sind die Einsatzkräfte seit Heiligabend im Einsatz und sichern ein Alten- und Pflegeheim. Der errichtete Sandsackdamm muss hier stetig erhöht und angepasst werden. Hierzu wurden am Nachmittag erneut eine größere Anzahl an Einsatzkräften eingesetzt und Sandsäcke verbaut. Die Einsatzstelle wird durchgehend betreut.

Am frühen Nachmittag wurden die Einsatzkräfte in den Bleckenweg in Altencelle alarmiert. Hier drohte nach ersten Meldungen ein Hund zu ertrinken. Unverzüglich wurden zwei Fahrzeuge in den Einsatz entsandt. Bei Eintreffen der Feuerwehr befand sich der Hund auf einer Insel im Überschwemmungsgebiet. Diese konnte er selbstständig nicht verlassen. Personen befanden sich nicht in Gefahr. Das Tier hatte sich nach gegenwärtigen Erkenntnissen losgerissen. Durch die Feuerwehr konnte das Tier wieder an das sichere Ufer gebracht und den glücklichen Besitzern übergeben werden.

Grundsätzlich warnt die Feuerwehr vor dem Betreten von überfluteten Flächen und Räumen. Auch der Uferbereich sollte gemieden werden. Im Notfall wählen Sie die 112!

Ebenfalls am Nachmittag trieb im Celler Hafen ein ehemaliges Passagierschiff ab. Der Einsatz wurde an die DLRG übergeben, die das Schiff sicherte.

Insgesamt rückte die Celler Feuerwehr am 25. und 26. Dezember zu rund 120 hochwasserbedingten Einsätzen innerhalb der Residenzstadt aus. Hinzu kommen zwei Brandeinsätze am Nachmittag des zweiten Weihnachtstages.

Am Nachmittag kam der kleine Krisenstab aus Stadtverwaltung, Feuerwehr und Stadtentwässerung im Feuerwehrhaus im Herzog-Ernst-Ring zusammen.

Gemeinsam mit der Stadt Celle weisen wir darauf hin, dass wir je nach Einsatzgeschehen und Beherrschbarkeit kurzfristig priorisieren müssen. Wasserstände unter 25 cm in privaten Kellern oder Garagen können mit dem Gerät der Feuerwehr grundsätzlich nicht abgepumpt werden, zudem ist ein Abpumpen bei nachdrückendem Grund- oder Oberflächenwasser nicht zielführend, bis die Pegelstände insgesamt absinken. Innerhalb der Stadt Celle sind mehrere Straßen aufgrund der Hochwasserlage gesperrt. Durchfahren sie keine überfluteten Straßen!

Der Stabsraum und der Funkraum im Feuerwehrhaus im Herzog-Ernst-Ring sind weiterhin durch den Stab der Feuerwehr in Nutzung. Die Sandsackfüllmaschine wird weiterhin betrieben. Die Feuerwehr kann keine Sandsäcke an Privathaushalte abgeben. Diese werden für Einsätze der Feuerwehr benötigt.

Stand: 26.12.2023 um 20:00 Uhr

