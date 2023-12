Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Hochwassereinsätze am 1. Weihnachtstag - 3. Lagemeldung!

Celle (ots)

Bisher musste die Feuerwehr Celle am heutigen Montag zu über 30 Einsätzen ausrücken. Die meisten Einsätze betreffen weithin Keller in denen sich Wasser befindet. Hier kann die Feuerwehr nicht immer helfen, so dass von den Einsatzkräften in entsprechenden Fällen auf die Selbsthilfe verwiesen wird. Ebenfalls wurden in bestimmten Bereichen Sandsäcke verlegt, um ein Eindringen von Wasser in Gebäude zu verhindern.

Am Abend rückten die Einsatzkräfte in die Fischerstraße aus. Auf einer gesperrten Straße war ein Fahrzeug in einen überfluteten Bereich gefahren und zum Stehen gekommen. Die Einsatzkräfte schoben das Fahrzeug mit Muskelkraft aus dem Wasser, so dass die Insassen ihr Fahrzeug verlassen konnten. Neben der Feuerwehr war hier die Polizei im Einsatz.

Weiterhin wird die Sandsackfüllmaschine betrieben.

Zur Ablösung und Unterstützung wurden am Nachmittag weitere Einsatzkräfte alarmiert.

Die Kräfte der Führungsgruppe Einsatzleitung werden bei ihrer Arbeit im Stabsraum durch Kräfte der ELW-Gruppen aus Bergen und Hermannsburg (beide Landkreis Celle) unterstützt. Die Gesamteinsatzleitung liegt weiterhin beim Stadtbrandmeister bzw. seinem Stellvertreter.

Der Kreisbrandmeister des Landkreises Celle hat sich am Nachmittag über die aktuelle Lage informiert.

Die Feuerwehr und die zuständigen Behörden haben die Hochwasserentwicklung stets im Blick. Die Flussläufe und neuralgischen Punkte werden kontrolliert. Die betroffenen Behörden und Organisationen befinden sich im stetigen Austausch.

Stand: 25.12.23 um 22:00 Uhr

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle