POL-HB: Nr.: 0683 --Mann zeigt Hitlergruß vor Kindern

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Vegesack, OT Aumund-Hammersbeck, Dobbheide Zeit: 21.11.2023, 01:15 - 01:25 Uhr In der Nacht zu Dienstag haben Einsatzkräfte einen 45-jährigen Mann in Vegesack nach einem Einbruch in eine Garage festgenommen. Mit Hilfe von aufmerksamen Zeugen stellten die Polizisten den Mann nur wenige Minuten später. Gegen 01:15 Uhr wurde die Polizei aufgrund eines Einbruchs in die Straße Dobbheide ...

