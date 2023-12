Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: Einbruch in Einfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitagmorgen und Samstagmittag (22.12.- 23.12.2023) hebelten unbekannte Täter die Terassentüre zu einem Einfamilienhaus in der Rheinstraße auf und gelangen durch diese in das Gebäude. Die Täter entwendeten Schmuck. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07031/13250-0 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell