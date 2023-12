POL-LB: Leonberg - Kellerbrand in Doppelhaushälfte

Ludwigsburg (ots) - Die Polizei in Sindelfingen sucht Zeugen im Zusammenhang mit einer Sachbeschädigung durch Brandlegung. Ein bislang unbekannter Täter setzte am Samstag kurz nach 18 Uhr den Inhalt eines freistehenden Briefkastens in der Hauptstraße nahe des Rathauses in Brand und verursachte dadurch Sachschaden. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Sindelfingen zu ...

