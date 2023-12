Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Einbruch in Einfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag (22.12.2023), 15 Uhr, und Samstag (23.12.2023), 12:45 Uhr, ereignete sich ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Brunnenstraße im Ortsteil Bissingen. Ein bislang unbekannter Täter gelangte über die Rückseite des Hauses ins Gebäude, durchwühlte mehrere Räume und verließ das Haus anschließend über die Terrassentür. Zum Diebesgut können bislang keine abschließenden Angaben gemacht werden, der Sachschaden am Gebäude durch den gewaltsamen Einstieg beträgt etwa 500EUR. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen (Tel. 07142/405-0 oder Email: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de) in Verbindung zu setzen.

