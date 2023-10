Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der PI Salzgitter/Peine Wolfenbüttel vom 16.10.2023

Wolfenbüttel (ots)

Mehrere Einbrüche in Cremlingen/Hordorf

Cremlingen, OT Hordorf, Waldstraße, 15.10.2023, 01:30 - 06:30 Uhr und Osterwiese, 14.10.23 23:20 Uhr - 07:30 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Wohnhaus in der Waldstraße in Hordorf und entwendeten Bargeld in einem niedrigen dreistelligen Bereich. Möglicherweise im gleichen Zusammenhang wurde unweit der Waldstraße, in der Straße "Osterwiese" in Hordorf, in ein weiteres Einfamilienhaus eingebrochen. Auch hier wurde Bargeld und Schmuck entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 350 EUR.

Nach bisherigen Ermittlungen sind die Täter zuvor durch mehrere Gärten geschlichen und haben mit Taschenlampen in weitere Häuser geleuchtet.

Die Polizei Wolfenbüttel bittet um eventuell vorhandene Aufnahmen von Videoüberwachungen oder Zeugenhinweise unter 05331/9330.

Cremlingen, Schandelah, Im Ackern/Waldstück, 14.10.23, 14:30 Uhr

Durch einen Zeugen wurde der Polizei Cremlingen gemeldet, dass in einem Waldstück bei Schandelah mehrere Cannabispflanzen angebaut worden seien. Die Beamten konnten 11 Pflanzen feststellen, welche vor Ort sichergestellt wurden. Zudem wurde in der Nähe der Pflanzen eine Art "Lagerplatz" aufgefunden. Es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter 05331/9330 entgegen.

