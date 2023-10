Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 15.10.2023 für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt

Salzgitter (ots)

Balkonbrand in einem Mehrfamilienhaus

Salzgitter, Schumannstraße, 14.10.2023, 14:00 Uhr

Zum o.g. Zeitpunkt geriet der Balkon in einer Wohnung im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Schumannstraße in Brand. Durch die Feuerwehren Lebenstedt und Salzgitter-Bad, sowie der Berufsfeuerwehr Salzgitter, konnte das Gebäude evakuiert und der Brand schnell gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang noch unbekannt.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Salzgitter, Lebenstedt, Konrad-Adenauer-Straße, 15.10.2023, 05:30 Uhr

Aufgrund einiger Fahrunsicherheiten wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung auf einen PKW VW Golf aufmerksam, der die Albert-Schweitzer-Straße in Richtung Konrad-Adenauer-Straße befuhr. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten beim 36-jährigen Fahrzeugführer aus dem Bereich Pinneberg Atemalkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,07 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell