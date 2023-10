Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 14.10.2023 für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt

Salzgitter (ots)

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kradfahrer, 38239 Salzgitter, K12, zwischen Bleckenstedt und Sauingen, Freitag, 13.10.23, ca. 14:15 Uhr

Am Freitagnachmittag kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 12 zwischen Salzgitter-Bleckenstedt und -Sauingen. Eine 24-jährige Fahrzeugführerin wollte mit ihrem Pkw von der Industriestraße-Nord kommend nach links in die Üfinger Straße (K12) in Richtung Bleckenstedt einbiegen. Dabei übersah sie als Wartepflichtige einen vorfahrtsberechtigen 16-jährigen Kradfahrer (125er) aus Salzgitter, der die Üfinger Straße in Richtung Sauingen befuhr. Es kam zur Kollision, durch die der Jugendliche zu Boden stürzte und schwer verletzt wurde. Er wurde in ein Klinikum in Braunschweig eingeliefert. Der beteiligte Pkw sowie das beteiligte Leichtkraftrad waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 5500 Euro.

Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt "Radfahrende", 38226 Salzgitter-Lebenstedt, Stadtgebiet, Freitag, 13.10.23, 12:00-18:00 Uhr

Beamte der Polizei Salzgitter führten am Freitag gezielte Verkehrskontrollen mit dem Hauptaugenmerk auf Rad- / Pedelec- und E-Scooterfahrende durch. Im Kontrollzeitraum wurden 89 Fahrzeuge und Personen angehalten und kontrolliert. Davon waren 32 Personen auf dem Radweg in nicht zugelassener (falscher) Richtung unterwegs; sechs Radfahrer nutzen den vorhandenen Radweg überhaupt nicht. Bei zehn Personen konnte eine Ablenkung durch die Nutzung eines Smartphones während der Fahrt festgestellt werden, sechs Personen waren durch die Verwendung von Kopfhörern abgelenkt. Technische Mängel konnten hingegen nur an drei Fahrrädern festgestellt werden. Die festgestellten Verstöße wurden überwiegend mündlich und in Form von verkehrserzieherischen Gesprächen geahndet. Vereinzelt wurden auch Verwarngelder verhängt. Trotz der festgestellten Verstöße wurden die Kontrollmaßnahmen von den meisten kontrollierten Personen begrüßt und als positiv wahrgenommen.

