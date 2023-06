Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung: Ladendiebstahl in Drogeriemarkt - Wer kann Hinweise geben?

Heiligenstadt (ots)

In einem Drogeriemarkt auf der Sperberwiese wurden am 21.10.2022 gegen 12:54 Uhr mehrere dekorative Kosmetikartikel im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Der derzeit unbekannte Täter erbeutete u.a. mehrere Mascaras aus der Make-up Theke, steckte diese in die Hosen- und Jackentaschen und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Der Mann ist circa 30-40 Jahre alt und hatte zum Tatzeitpunkt kurz rasierte Haare. Bekleidet war er mit schwarz-weißen Adidas-Sneakern, einer blauen Jeans, einem schwarzen T-Shirt und einer schwarzen Jacke. Wer den Mann kennt oder sachdienliche Hinweise zur Klärung des Falls geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 zu melden. Aktenzeichen: ST/0268318/2022

