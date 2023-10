POL-SZ: Pressemitteilung der PI Salzgitter/Peine Wolfenbüttel vom 16.10.2023

Salzgitter (ots) - Balkonbrand in einem Mehrfamilienhaus Salzgitter, Schumannstraße, 14.10.2023, 14:00 Uhr Zum o.g. Zeitpunkt geriet der Balkon in einer Wohnung im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Schumannstraße in Brand. Durch die Feuerwehren Lebenstedt und Salzgitter-Bad, sowie der ...

mehr