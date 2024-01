Polizei Wuppertal

POL-W: W Zwei Festnahmen nach Diebstahl aus Fahrzeug in Wuppertal-Elberfeld - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Gestern (09.01.2024) kam es in den frühen Abendstunden gegen 17:30 Uhr zu Diebstahlsdelikten auf einem Parkplatz an der Wesendonkstraße. Ein Unbekannter drang mittels eines Scammers (Störgerät für Funksignale) in zwei zuvor geparkte und vermeintlich abgeschlossene Fahrzeuge ein. Im Anschluss durchsuchte der Eindringling die Fahrzeuge. Sein Komplize stand währenddessen außerhalb der Fahrzeuge und passte auf. Eine Zeugin beobachtete die Männer bei den Taten und verständigte unmittelbar die Polizei. Die Männer verließen den Parkplatz zu Fuß in Richtung Morianstraße. Bei den sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen trafen eingesetzte Polizeibeamte zwei Männer (30, 32), auf die die Personenbeschreibung zutraf, im unmittelbaren Nahbereich an. Bei dem 32-jährigen Tatverdächtigen fanden die Beamten den Scammer. Er wies sich mit einem gefälschten Ausweisdokument aus. Sein 30-jähriger Komplize führte ein entwendetes Smartphone und Betäubungsmittel mit. Beide Männer sind ohne festen Wohnsitz. Die Einsatzkräfte nahmen die tatverdächtigen Männer fest. Am Mittwoch (10.01.2023) wurden die Beschuldigten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt, der antragsgemäß die Untersuchungshaft anordnete.

