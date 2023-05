Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: "Cannabis-Fabrik" Schindhard wirft über 150 Kilogramm Marihuana ab

Bild-Infos

Download

Schindhard (ots)

Ergänzend und bezugnehmend zum Pressebericht vom 28.04.2023 kann die Cannabismenge, die in der Anlage in der Gewerbehalle in Schindhard produziert wurde, mittlerweile beziffert werden. Nach entsprechender Bearbeitung der Cannabispflanzen ergibt sich, inclusive der verkaufsfertig abgepackt sichergestellten 23 Kilogramm Marihuana, eine Gesamtmenge von 151 Kilogramm Marihuana. Durch den gezielten Zugriff der Rauschgiftfahnder konnte verhindert werden, dass die beachtliche Rauschgiftmenge von der Tätergruppierung in Umlauf gebracht werden konnten. Der Wert der sichergestellten Marihuanamenge dürfte sich auf ca. 450.000 Euro belaufen.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell