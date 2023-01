Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Enzkreis - Sexueller Missbrauch von Kindern: 21-Jähriger in Untersuchungshaft

Enzkreis (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim und des Polizeipräsidiums Pforzheim

Über ein geschädigtes, zum Tatzeitpunkt 11-jähriges Kind, wurde Ende 2022 bekannt, dass ein inzwischen 21-Jähriger im Jahr 2019 es sexuell missbraucht habe. Im Zuge der Ermittlungen wurden weitere mutmaßliche Tathandlungen bekannt. So auch der sexuelle Missbrauch an einem 9-jährigen Kind. Die bislang bekannten mutmaßlichen Taten wurden im Enzkreis verübt.

Der dringend Tatverdächtige, ein deutscher Staatsangehöriger, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Pforzheim an seiner Wohnanschrift festgenommen und am Dienstag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und ihn in Vollzug setzte. Der 21-Jährige befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Henrik Blaßies, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Michael Wenz, Polizeipräsidium Pforzheim, Pressestelle

