Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Keltern - Hund verursacht Verkehrsunfall

Keltern (ots)

Weil er einem Hund ausweichen musste, wurde ein 41-Jähriger Verkehrsteilnehmer bei einem Verkehrsunfall mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Gegen 15.50 Uhr am Dienstagnachmittag, befuhr der 41-Jährige die Mozartstraße in Dietlingen, als plötzlich ein Hund auf die Straße rannte. Beim Versuch dem Hund auszuweichen kam der Mann mit seinem Roller zu Sturz und verletzte sich hierbei schwer. Er wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Am Roller entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell