Polizei Wuppertal

POL-W: SG Mercedes bei Probefahrt gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (08.01.2024, 20:45 Uhr) entwendete ein bislang Unbekannter einen hochwertigen Mercedes-Benz in Solingen. Unter dem Vorwand, sich das privat inserierte Fahrzeug ansehen zu wollen, kam es zu einer gemeinsamen Probefahrt mit dem Eigentümer. Als man die Sitzplätze tauschte, fuhr der Täter mit hoher Geschwindigkeit mit dem schwarzen Mercedes Benz (C 450 4MATIC) davon, ohne den Eigentümer wieder einsteigen zu lassen. Der Dieb, der über die Landwehrstraße in Richtung Autobahn wegfuhr, ist circa 25 Jahre alt und 170 bis 180 cm groß. Er hat eine schlanke, sportliche Figur und ist schwarzhaarig. Bei Tatausführung trug er eine schwarze Kappe und schwarze, legere Kleidung. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

