Polizei Wuppertal

POL-W: W Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall auf der Friedrich-Engels-Allee in der Silvesternacht

Wuppertal (ots)

In der Silvesternacht kam es gegen kurz nach 00:00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Friedrich-Engels-Allee, bei dem zwei Personen sehr schwere und eine Person lebensgefährliche Verletzungen erlitten (siehe Pressemeldung vom 01.01.2024, 09:10 Uhr: POL-W: Flüchtender Peugeot Fahrer hinterlässt nach Verkehrsunfall drei Verletzte; https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/5682750). Der Fahrzeugführer entfernte sich mit dem Unfallwagen von der Örtlichkeit. In der Wartburgstraße wurde in Höhe der dortigen Tankstelle auf der Fahrbahn das stark beschädigte Fahrzeug aufgefunden. Der Fahrzeugführer und die Fahrzeuginsassen flüchteten zu Fuß und waren nicht mehr vor Ort. Im Rahmen der Ermittlungen bittet die Polizei Zeugen, die Hinweise (Beschreibungen, Videos) zu den flüchtigen Personen, insbesondere zum Fahrer geben können, sich unter der 0202-284/0 zu melden. (an)

