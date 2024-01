Polizei Wuppertal

POL-W: W - VW kommt von der Fahrbahn ab und beschädigt geparkte Fahrzeuge

Wuppertal (ots)

Am 08.01.2024, gegen 02:00 Uhr, kam es auf der Untere Lichtenplatzer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem mehrere Fahrzeuge beschädigt wurden. Ein 34-jähriger Mann war mit seinem Beifahrer (47) in einem VW Golf talwärts auf der Untere Lichtenplatzer Straße unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abkam. Dort beschädigte der VW zunächst einen geparkten Hänger sowie mehrere geparkte Pkw (BMW, Citroen, zwei Peugeot, zwei Toyota). Der Fahrer wurde schwer, sein Beifahrer leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei circa 30.000 Euro. Aufgrund des Verdachtes des Fahrens unter Alkoholeinfluss wurde dem 34-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Zuvor hatte er in der Straße Fischertal Anhaltezeichen durch einen Funkstreifenwagen aufgrund augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit missachtet. Im Rahmen der Fahndung wurde der Golf nach dem Unfall in der Untere Lichtenplatzer Straße aufgefunden. (jb)

