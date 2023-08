Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Die Polizei appelliert: Das Auto ist kein Safe!

Neuss / Korschenbroich (ots)

Ein Zeuge konnte am Dienstag (22.08.), gegen 10:08 Uhr, beobachten, wie an der Zalfenstraße ein mutmaßlicher Tatverdächtiger mit einem unbekannten Gegenstand die hintere linke Scheibe eines Autos zerstörte. Eine weitere Person stand wachsam in unmittelbarer Nähe. Die beiden Männer stiegen dann in einen weißen Kleinwagen und fuhren in Fahrtrichtung "Am Eichengrund" davon. Das Alter soll zwischen 20 und 30 Jahre liegen. Beide sollen eine Art "Maleranzug" in weiß getragen haben. Bei dem Fahrzeug könnte es sich um einen "Fiat 500" handeln.

In Korschenbroich verließ ein 57-jähriger Mann sein an der Straße "Am Waldfriedhof" geparktes Fahrzeug für fünf Minuten. In der kurzen Zeit schlugen unbekannte Tatverdächtige die Seitenscheibe seines Pkws ein und entwendeten einen Rucksack. Darin befand sich zudem ein Laptop, eine Festplatte sowie eine Geldbörse. Die Tatzeit kann auf Dienstag (22.08.), zwischen 18:20 Uhr und 18:25 Uhr eingegrenzt werden.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Personen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Das Auto ist kein Safe: Die Polizei möchte Sie dahingehend sensibilisieren, bei Verlassen Ihres Fahrzeuges keinerlei Wertgegenstände unbeaufsichtigt zurückzulassen. Denken Sie zudem daran, ihr Fahrzeug bei Verlassen ordnungsgemäß zu verschließen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell