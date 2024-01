POL-W: W - Zeugen gesucht - Zusammenstoß auf Kreuzung

Wuppertal (ots) - Gestern (09.01.2024) kam es in den frühen Abendstunden gegen 17:30 Uhr zu Diebstahlsdelikten auf einem Parkplatz an der Wesendonkstraße. Ein Unbekannter drang mittels eines Scammers (Störgerät für Funksignale) in zwei zuvor geparkte und vermeintlich abgeschlossene Fahrzeuge ein. Im Anschluss ...

mehr