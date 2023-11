Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einem getöteten Radfahrer auf der L21 bei Dierhagen (LK VR)

Ribnitz-Damgarten (ots)

Am 04.11.2023 kam es gegen 09:40 Uhr auf der L21 in Dierhagen zu einer Kollision zwischen einem 90 - jährigen deutschen Radfahrer und einem 75-jährigen deutschen Seat-Fahrer aus Bernburg. Nach derzeitigen polizeilichen Ermittlungen am Unfallort befand sich der Radfahrer am Ende des Radweges, parallel zur Fahrbahn, und wollte die Fahrbahn überqueren. Dabei übersah er jedoch den aus Richtung Dierhagen kommenden vorfahrtsberechtigten Pkw und es kam zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei prallte der Radfahrer gegen die Frontscheibe des Pkw Seat und erlitt zum Unfallzeitpunkt lebensbedrohliche Verletzungen. Diesen erlag er noch an der Unfallstelle und verstarb. Die beiden Insassen des Pkw wurden leichtverletzt und erlitten einen Schock. Beide Personen wurden vor Ort medizinisch betreut. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Der Gesamtschaden beträgt ca. 5.000,-EUR. Zur Unfallursachenermittlung kam ein Mitarbeiter der DEKRA Rostock zum Einsatz. Die L21 musste für eine längere Zeit voll gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen an der Unfallstelle. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zum Verkehrsunfall übernommen.

