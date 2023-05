Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Angebranntes Essen setzt Küchenzeile im Stadtteil Hannover-Stöcken in Brand

Hannover (ots)

Ausgelöster Gefahrenwarnmelder löst Einsatz eines Löschzuges in Hannover-Stöcken aus. Grade noch rechtzeitig erreichen die Kräfte der Feuer- und Rettungswache 2 in Stöcken den Brandort und können damit schlimmes verhindern, denn die gesamte Küchenzeile ist bereits in Brand geraten.

Gegen 10:15 Uhr am heutigen Vormittag erreichten die Regionsleitstelle Hannover Anrufe zu einem ausgelösten Gefahrenwarnmelder im 3. Obergeschoss einer Wohnung im Hannoverschen Stadtteil Stöcken. Die Regionsleitstelle alarmierte daraufhin einen Löschzug der Feuerwehr Hannover und den Rettungsdienst.

Vor Ort bestätigte sich als Grund der Auslösung eine Rauchentwicklung, denn schon auf dem Weg unserer Einsatzkräfte zur betroffenen Wohnung roch es verbrannt.

Umgehend verschafften sich die Einsatzkräfte unter Atemschutz Zutritt zur Wohnung, um die genaue Lage vor Ort zu beurteilen und damit Maßnahmen zur Brandbekämpfung einzuleiten. Die Kräfte stellten einen Küchenbrand fest und begannen daraufhin sofort, mit handgeführten Rohren, den Löschangriff. Vor dem Gebäude wurde vorsorglich eine Drehleiter in Stellung gebracht, um eine drohende Brandausbreitung rechtzeitig zu verhindern, was durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Hannover jedoch abgewendet werden konnte.

Zum Abschluss der Maßnahmen wurde der betroffene Bereich belüftet und die Einsatzstelle zur Aufnahme der Ermittlungen an die Polizei Hannover übergeben.

Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand.

Feuerwehr und Rettungsdienst Hannover waren mit 15 Einsatzkräften vor Ort.

Die Schadenshöhe beträgt circa 1.000 EUR.

