Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Feuer in der Justizvollzugsanstalt Hannover konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden, verletzt wurde hierbei niemand

Hannover (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache kam es am heutigen Morgen gegen 08:30 Uhr in einem Haftraum der Justizvollzugsanstalt Hannover zu einem Brandausbruch. Die Mitarbeitenden der JVA Hannover leiteten umgehend erste Maßnahmen, wozu auch die Evakuierung des betroffenen Bereiches und erste Brandbekämpfungsversuche zählen, ein. Aufgrund des Einsatzstichwortes wurde sofort von der Regionsleitstelle Hannover ein Großalarm für Feuerwehr und Rettungsdienst Hannover ausgelöst. Die Erkundung des Ersten der zwei eingesetzten Löschzüge bestätigte einen Brand in einem Haftraum des 2. Obergeschosses der JVA, dessen Bekämpfung umgehend mit handgeführten Rohren und mehreren vorgehenden Trupps unter Atemschutz eingeleitet wurde. Bereits nach wenigen Minuten konnte hier "Feuer aus" gemeldet werden und die betroffenen Bereiche wurden mit Hochleistungsdrucklüftern belüftet, ehe der evakuierte Bereich des Hafttraktes wieder belegt werden konnte.

Zur Ursache des Brandausbruches und zur Schadenshöhe können zu diesem Zeitpunkt keine Aussagen getroffenen werden, die Ermittlungen wurden durch die Polizei Hannover aufgenommen.

Verletzt wurde beim Brand glücklicherweise niemand.

Die Feuerwehr Hannover und der Rettungsdienst befanden sich mit 50 Einsatzkräften vor Ort.

