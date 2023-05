Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Zwei Weltkriegsgranaten gesprengt

Hannover (ots)

Am heutigen Nachmittag konnten im Stadtteil Bothfeld drei Artilleriegranaten vom Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen durch Sprengung entschärft werden.

Im Zuge von Bauarbeiten wird auf dem städtischen Grundstück in der Straße -Zur Stadtgärtnerei- eine sogenannte Volumenräumung durchgeführt. Bei dieser Maßnahme wird das Erdreich systematisch nach Kampfmitteln durchsucht. Hierbei wurden drei Weltkriegsgranaten entdeckt. Die Beurteilung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes ergab, dass zur Entschärfung der Kampfmittel eine Sprengung vor Ort erforderlich war. Auf Grund der vorgefundenen Situation war ein Sperrradius von 100 m erforderlich. Glücklicherweise befand sich die Fundstelle so auf einer Freifläche, dass weder Anwohnende ihre Häuser verlassen mussten, noch war es erforderlich die nahegelegene Bundesautobahn 2 zu sperren. Die Feuerwehr Hannover unterstütze den Kampfmittelbeseitigungsdienst vor Ort beim Abdecken der Granaten mit Wassersäcken. So war die Gefahr von umherfliegenden Splittern bei der Sprengung reduziert.

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell