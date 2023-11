Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der B109 bei Ferdinandshof (LK VG)

Pasewalk (ots)

Am 04.11.2023 gegen 10:15 Uhr ereignete sich auf der B109 zwischen Ferdinandshof und Heinrichruh ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und einer leichtverletzten Person. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen befuhr der 79-jährige Fahrzeugführer mit seinem Pkw VW und zwei weiteren Insassen die B109 aus Ferdinandshof kommend in Fahrtrichtung Pasewalk. Als dieser auf einen Lkw Mercedes-Benz mit Anhänger aufschloss, beabsichtigte er das Fahrzeuggespann zu überholen. Hierbei schätzte der Unfallverursacher die Verkehrslage falsch ein und versuchte trotz des entgegenkommenden Pkw Toyota den Überholvorgang abzuschließen. Beim Wiedereinordnen nach rechts kollidierte der Pkw VW rechtsseitig mit dem Lkw Mercedes-Benz und gleichzeitig linksseitig mit dem Pkw Toyota. Beide Fahrzeugführer konnten den Zusammenstoß nicht mehr rechtzeitig verhindern. Die 57-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Fahrzeuges verletzte sich hierbei leicht und wurde kurzzeitig ambulant versorgt. Der 61-jährige Lkw-Fahrer und alle anderen Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Bei allen beteiligten Personen handelt es sich um deutsche Staatsangehörige. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein entsprechendes Abschleppunternehmen geborgen. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, während der Lkw nur leicht beschädigt wurde. Der Gesamtschaden durch den Unfall wird auf ca. 21.000,-EUR geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste die B109 für anderthalb Stunden halbseitig und zur Bergung der Fahrzeuge kurzzeitig voll gesperrt werden.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

