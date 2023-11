Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Festnahme von zwei mutmaßlichen Wohnungseinbrechern aus Mecklenburg-Vorpommern in Wittenberge (Brandenburg)

PP Neubrandenburg (ots)

Nach umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion (KPI) Neubrandenburg gelang es Spezialkräften des Landeskriminalamtes MV, gemeinsam mit Kräften der Polizeiinspektion Prignitz, in den heutigen Nachtstunden (03.11.2023, 01.13 Uhr) zwei mutmaßliche Wohnungseinbrecher aus MV in Wittenberge (Brandenburg) festzunehmen. Kurze Zeit später wurden mehrere Objekte im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte durch Kräfte der KPI Neubrandenburg durchsucht. Die Auswertung der sichergestellten und beschlagnahmten Gegenstände dauern noch an.

Seit März 2023 wurde gegen die beiden deutschen Männer im Alter von 37 und 39 Jahren ermittelt. Sie stehen im Verdacht mehrere Wohnungseinbrüche in MV verübt zu haben.

Die beiden Männer wurden heute Abend, auf Antrag der Staatsabwltschaft Neubrandenburg, dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. Sie wurden in die JVA Neustrelitz gebracht.

