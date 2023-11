Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen auf der B 194 bei Grimmen

PR Grimmen (ots)

Am 03.11.2023 gegen 15.23 Uhr ereignete sich auf der B 194 bei Grimmen ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem vier Personen schwer und eine Person leicht verletzt wurden. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen kam ein 77-jähriger, der im Dahme-Spreewald-Kreis wohnhaft ist, mit seinem PKW Renault aus dem Gewerbegebiet und hatte die Absicht die B 194 geradeaus in Richtung Südliche Randstraße zu fahren.Dabei beachtete dieser nicht die Vorfahrt (Verkehrsreglung durch Stoppschild) des bevorrechtigten Verkehrs auf der B 194 und stieß mit einem PKW Nissan zusammen, der die B 194 aus Richtung Appelshof kommend, befuhr. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge wurden der Fahrer und die 77-jährige Beifahrerin des PKW Renault schwer verletzt. Die 36-jährige Fahrerin des PKW Nissan verletzte sich leicht. Der 39-jährige Ehemann sowie und das 3-jährige Mädchen wurden schwer verletzt. Die Verletzten wurden nach der medizinischen Erstbehandlung in umliegende Kliniken gebracht (Bartmannshagen / Greifswald). Die drei Verletzten sind im Landkreis Rostock wohnhaft. Bei allen beteiligten Personen handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.Die Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen, welches auch die Fahrbahnreinigung (ausgelaufene Betriebsstoffe) übernahm. Der Gesamtschaden durch den Unfall beläuft sich auf ca. 40.000 Euro. Zum Einsatz kamen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Grimmen, drei Funkstreifenwagen, drei Rettungswagen, zwei Notärzte sowie ein Rettungshubschrauber. Während der Unfallaufnahme kam es teilweise zu Verkehrsbehinderungen.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell