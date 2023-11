Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Ribnitz-Damgarten

Ribnitz-Damgarten (LK V-R) (ots)

Am Donnerstag, den 02.11.2023 gegen 14:00 Uhr, kam es auf der Kreuzung L191/B105 zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Ein 67 Jahre alter deutscher Fahrzeugführer befuhr mit einem Pkw BMW die L191 (Sanitzer Straße) aus Richtung Bartelshagen I kommend und hatte die Absicht, nach links auf die B105 in Richtung Rostock abzubiegen. Auf der B105 fuhr zum selben Zeitpunkt ein 86 Jahre alter deutscher Fahrzeugführer mit einem Mercedes aus Richtung Rostock in Richtung Stralsund. Die Verkehrsregelung an der Ampelkreuzung erfolgte mittels Lichtzeichenanlage. Als beide Fahrzeugführer in den Kreuzungsbereich einfuhren, kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, in deren Folge der Mercedesfahrer verletzt wurde. Dessen weitere Behandlung erfolgte in der Stralsunder Helios Klinik. Der Fahrer des BMW wurde vorsorglich ins Krankenhaus nach Ribnitz-Damgarten gebracht, konnte aber nach eingehender Untersuchung die Klinik wieder verlassen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge kam es zu temporären Verkehrseinschränkungen.

Polizeipräsidium Neubrandenburg

