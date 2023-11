Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Fahrzeugführerin in Koldenhof - Feldberger Seenlandschaft

PHR Neustrelitz (ots)

Am 03.11.2023 ereignete sich gegen 14:10 Uhr in der Ortslage Koldenhof ein Verkehrsunfall, bei welchem eine 23-jährige Fahrzeugführerin schwer verletzt wurde. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen befuhr die 23-Jährige mit ihrem PKW Skoda die Lindenallee in Koldenhof aus Richtung Dolgen in Fahrtrichtung Gräpkenteich. Ihr 5-jähriger Sohn befand sich als Mitinsasse im PKW. In entgegengesetzter Richtung befuhr ein Transporter Mercedes die Lindenallee. Der 35-jährige Fahrer gab an, dass er durch einen heruntergefallenen Gegenstand abgelenkt war,da er versuchte, diesen aus dem Beifahrerfußraum wieder aufzuheben. In der Folge verriss er das Lenkrad derartig, dass er mit seinem Fahrzeug nach links in den Gegenverkehr und somit in die Fahrspur der Skodafahrerin kam. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Aufgrund der Kollision wurde die Skodafahrerin schwer verletzt. Durch den angeforderten Rettungsdienst erfolgte die Erstbehandlung am Unfallort und die Verlegung in das Klinikum Neubrandenburg. Das Kind und der Transporterfahrer blieben unverletzt. Durch Angehörige konnte der 5-Jährige später in Obhut genommen werden. Beide Unfallfahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und wurden in Eigenorganisation geborgen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 20.000,-EUR. Die Beteiligten Personen des Verkehrsunfalles sind deutsche Staatsbürger und wohnhaft in Mecklenburg-Vorpommern.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell